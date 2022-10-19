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Как сообщает пресс служба Росгвардии, бойцами российских подразделений было ликвидировано две боевые бронированные машины и около 10 военнослужащих вооруженных сил Украины. Боевое столкновение состоялось на Луганском направлении. Бойцы Росгвардии успешно отразили атаку и не позволили бойцам ВСУ продвинуться дальше на территорию ЛНР.

В бою со стороны союзных сил принимали участие военные огнеметчики, которые несут свою службу в подразделении РХБЗ Росгвардии. После успешного отражения атаки на линии фронта, подразделение Росгвардии проследовало на учебный полигон, который находится в нескольких километрах от передовой. Там состоялись мероприятия, посвященные огневой подготовки бойцов.

В программе огневой подготовки было задействовано не только стрелковое оружие, но и такие огнеметные системы, как «Бородач» и «Шмель». С их помощью были успешно поражены все мишени, которые имитировали укрепленные районы ВСУ. Также бойцами Росгвардии было отработано боевое взаимодействие с военнослужащими специальных подразделений.

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