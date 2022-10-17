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Известный военный эксперт Алексей Леонков в своем интервью для «Общественной службы новостей» заявил, что у вооруженных сил Украины уже начались проблемы с недостаточным количеством бронетехники.

Леонков выразил мнение, что перед украинскими военными на южном направлении сейчас поставлена задача высшим политическим руководством страны – любой ценой ликвидировать плацдарм российской армии на правом берегу Днепра и вернуть контроль над Запорожской атомной станцией.

Также он отметил, что цели украинской армии на севере страны заключаются в постоянном прощупывании фронта в сторону Сватово, Лисичанска и Северодонецка. Таким образом, киевские власти хотят создать иллюзию того, что Россия не может полностью контролировать территорию ЛНР.

Но вот с выполнением этих планов у вооруженых сил Украины могут возникнуть огромные проблемы. Ведь по мнению Леонкова, у ВСУ уже наблюдается нехватка в бронетехники.

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