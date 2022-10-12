Петербуржцы по пути к метро делают крюк из-за закрытого моста через речку Оккервиль

Петербуржцы в Невском районе на пути к станции метро вынуждены делать крюк из-за перекрытого чиновниками моста через речку Оккервиль. Об этом свидетельствуют снимки активистов из движения «Петербург – город перемен!».

«Мост действительно потрепан временем, но вместо того, чтобы заваривать вход, лучше бы начали ремонтировать конструкцию. Пока в планы городских властей это не входит», — возмутились общественники.

Петербуржцы возмутились таким решением чиновников.

Другие подписчики вспомнили, что администрация губернатора Александра Беглова смогла найти почти 7 млн рублей для обновления мебели Смольного, а вот денег на ремонт переправы как обычно у них нет.

Вдобавок в Северной столице остается нерешенной проблема с открытым доступом в заброшенные здания – недавно активисты рассказали о случае изнасилования в стенах такой постройки. Представители из движения «Петербург – город перемен!» вновь потребовали от Беглова перекрыть доступ к «заброшкам», однако в Смольном до сих пор на это никак не отреагировали.