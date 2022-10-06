ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщило издание РИА Новости, перемещение военной техники на границе Молдавии и Румынии объясняется совместными  боевыми учениями румынских, молдавских а также британских военных. Об этом изданию поведал источник из управления международного сотрудничества министерства обороны Молдавии.

По словам осведомителя, с 10 октября начнутся военные учения, которые будут проводиться совместными силами молдавских, румынских и британских вооруженных сил. Поэтому на границе с Румынией происходит массовое перемещение военной техники. Данные учения были запланированы еще в 2021 году.

По данным с официального сайта министерства обороны Молдавии, совместные учения Joint Combined Exchange Training будут проходить в центрах обучения молдавской национальной армии. Целью данной подготовки является повышение сплоченности и совместимости между военнослужащими.

Как сообщалось ранее, в Сети появились видео, на которых запечатлена военная техника, движущаяся на юге Молдавии со стороны румынской границы.

Вам может понравиться

Российская армия нанесла удары по турецким бронеавтомобилям Kirpi под Херсоном

Поступила информация о том, что российские военные уничтожили турецкие машины под Херсоном. Данные автомобили в качестве помощи были предоставлены ВСУ. Известно, что российская армия в боях под Херсоном повредила немало

После кадров из Пуэрто-Рико американцы обеспокоились состоянием своего президента

Общество США активно обсуждает состояние Байдена после его рабочей поездки. На кадрах из Пуарто-Рико видно, что президент потерян, постоянно смотрит в разные стороны, ищет что-то на полу. Люди обеспокоены, ведь

Родион Мирошник рассказал о стягивании Украиной вооружения НАТО к территории Сватово

Утром 5 октября стало известно о том, что ВСУ стягивают новые поставки оружия к району Сватова. Об этом стало известно от главы представительства ЛНР. Он уверен в том, что другими