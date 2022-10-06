Как сообщило издание РИА Новости, перемещение военной техники на границе Молдавии и Румынии объясняется совместными боевыми учениями румынских, молдавских а также британских военных. Об этом изданию поведал источник из управления международного сотрудничества министерства обороны Молдавии.

По словам осведомителя, с 10 октября начнутся военные учения, которые будут проводиться совместными силами молдавских, румынских и британских вооруженных сил. Поэтому на границе с Румынией происходит массовое перемещение военной техники. Данные учения были запланированы еще в 2021 году.

По данным с официального сайта министерства обороны Молдавии, совместные учения Joint Combined Exchange Training будут проходить в центрах обучения молдавской национальной армии. Целью данной подготовки является повышение сплоченности и совместимости между военнослужащими.

Как сообщалось ранее, в Сети появились видео, на которых запечатлена военная техника, движущаяся на юге Молдавии со стороны румынской границы.