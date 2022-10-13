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Генерал-лейтенант Джон С. Колашески заявил, что проведение специальной военной операции на территории Украины открывает перед НАТО новые возможности исторического масштаба. Генерал уточняет, что сейчас альянс пополнится новыми членами, а бюджет для перевооружения будет увеличен в разы.

По мнению командира V корпуса американской армии Колашески, страны НАТО начали тратить значительно больше финансов на улучшение своей боеготовности. А вступление в альянс таких стран как Швеция и Финляндия дает надежду на вступление в НАТО всем постсоветским странам. Все это вместе открывает перед альянсом исторические перспективы.

США выгодно такое развитие ситуации. Ведь спрос на продукты ее военно-промышленного комплекса только растут. Теперь страны Евросоюза станут основными заказчиками американской военной продукции. Так, например, генерал командующий американскими силами в Европе Крис Каволи считает, что теперь Европа будет тратить не менее 2% от своего ВВП на оборонную сферу.

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