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В Сети появилось видео, на котором танкисты Российской Федерации совместно с мотострелками смогли подавить несколько огневых точек бойцов вооруженных сил Украины.

Российские танкисты вступили в бой с противником, в распоряжении которого было огромное количество противотанковых средств. Несмотря на применение врагом ПТРК, российские танкисты вместе с мотострелками смогли выйти победителями в этом сражении.

Непосредственно у линии боевого соприкосновения в небо был поднят беспилотник Mavic. С его помощью в режиме реального времени военнослужащие Российской Федерации получали данные по корректировке огня, контролю поражения целей и непосредственно наведение на цель. Для повышения шанса выживания техники в реальном бою, огневое поражение противника велось во время движения танка.

Огневые точки были подавлены непосредственно танковыми орудиями при поддержке противотанковых комплексов и автоматических станковых гранатометов.

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