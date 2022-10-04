Вторник, 4 октября, в Санкт-Петербурге стал ветреным и дождливым. Жители города жалуются на затопленные из-за устаревшей городской системы водоотведения улицы, но Смольный не занимается уже набившей оскомину проблемой, несмотря на обещания губернатора Александра Беглова обновить ливневки в Северной столице еще в 2019 году.

Три года сидения Беглова в губернаторском кресле не решили вопрос с постоянным затоплением петербургских улиц и тротуаров. Даже несильные дожди затрудняют движение в городе, а мощные ливни добавляют к уже существующим рекам и каналам Северной столицы новые искусственно созданные водоемы на дорогах и тротуарах. Петербуржцы массово жалуются на гигантские лужи на портале «Наш Санкт-Петербург».

«На участке дороги Объездное шоссе (от ул. Петра Смородина и далее) огромные лужи на проезжей части, отсутствуют ливневки и нет тротуаров. Этот участок дороги является единственным проходом детей в школу №133 от ЖК «Охта-Хаус». Дети пробираются к школе, подвергаясь огромной опасности», — отметила жительница муниципального округа Большая Охта в Красногвардейском районе.

Житель муниципального округа Малая Охта Алексей П. пожаловался на перманентное скопление воды после дождя и приложил фотографии затопленной проезжей части, риск возникновения ДТП на которой вырос в разы.

Горожане все чаще жалуются на подобные ситуации, однако одной откачкой воды существующую проблему не решить. Северная столица нуждается в реконструкции неэффективных ливневых стоков, проведении систем водоотвода туда, где их нет, и немедленном обслуживании ливневой канализации при засорении. Но петербургские власти игнорируют этот вопрос, несмотря на предвыборные обещания губернатора Александра Беглова модернизировать систему водоотведения в городе.