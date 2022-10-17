Прототип последней версии самого мощного в арсенале США беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle будет досрочно, до проведения летных испытаний, направлен в Европу, причем характер его миссий на континенте официально не разглашается. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Компания General Atomics лишь совсем недавно, в рамках ежегодной выставки Ассоциации армии США, представила на публике свой новейший вариант беспилотника MQ-1C Grey Eagle («Серый орел») – версии «25М», в котором добавлено множество значимых новинок в модули открытой архитектуры, включая модернизированные датчики, новые радары и каналы связи.

Первый серийный БПЛА этого типа начнет летные испытания в марте 2023 года, но компания-производитель «не хочет ждать, чтобы увидеть, как новая конфигурация поведет себя в эксплуатации, и уже следующей весной отправит два прототипа в распоряжение Европейского командования США», – пишет Breaking Defense.

Издание ссылается на полученное им прямое заявление по этому поводу главы авиационного подразделения General Atomics Дэвида Александера. По его словам, «демонстрации возможностей» новейшего беспилотника пройдут с марта по май месяцы. При этом Александер отказался назвать точное место проведения миссий Grey Eagle 25M, их характер и того, какие именно службы Вооруженных сил США или международные партнеры смогут принимать участие в намеченном мероприятии.

Согласно информации компании-производителя, БПЛА Grey Eagle 25M будет оснащен новыми каналами связи, в том числе загоризонтной спутниковой связью в диапазонах Ku и Ka, системой Link 16, а также программно определяемыми сверхвысокочастотными и сверхвысокочастотными каналами связи. Кроме того, беспилотник будет нести новейший радар Eagle Eye для наблюдения за движущимися целями на суше или в воде, а также «может быть оснащен другими датчиками и системами вооружений для конкретной миссии благодаря открытой модульной архитектуре».

Последний вариант модели MQ-1C Grey Eagle также включает в себя новый 200-сильный двигатель Heavy Fuel Engine 2.0, созданный General Atomics, который обеспечивает повышение электрической мощности примерно на 50%.

Как уточнил Александер, «для поведения учений войск» General Atomics дополнительно модифицирует два ранее закупленных Пентагоном беспилотника версии Grey Eagle ER, оснастив их радаром Eagle Eye, «чтобы создать возможность отработки концепции операций, разработать тактику и процедуры». Однако, по словам гендиректора Atomics Aeronautical Systems, у этих БПЛА не будет полного пакета модернизации, сравнимого с версией 25M, включая новый двигатель.

В прошлом армия США использовала дроны Grey Eagle для миссий «вооруженного наблюдения», обеспечивая наблюдение за войсками и другими объектами противника на земле, обеспечивая целеуказание и, при необходимости, нанося удары по выявленным целям собственным бортовым вооружением.

Теперь же «улучшенные коммуникационные возможности варианта 25М», отметил Александер, позволяют ему действовать впереди пилотируемых платформ, обнаруживая средства ПВО или системы вооружения противника и передавая эту информацию, чтобы прицельный огонь мог поражать цели.

Производство первого (из двух строящихся) серийного образца Grey Eagle 25M, который будет оснащен всеми намеченными модернизациями, в настоящее время завершается, сказал Александер. Контрольные и наземные рулежные испытания, намечено провести «примерно через шесть недель». Летные испытания обоих готовых беспилотников начнутся в марте.

После этих испытаний General Atomics планирует начать работу над выпуском еще шести беспилотников Grey Eagle 25M для армии США, поставки которых начнутся в конце 2025 финансового года. «После этого мы хотели бы выйти на уровень производства не менее 12 летательных аппаратов в год», но это будет зависеть от планов армии по модернизации текущего флота Grey Eagle, сказал Александер.