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Украинские полицейские в Киеве затеяли охоту на дроны-камикадзе «Шахид», которые в понедельник не прекращают кружить над городом. Видео одного из эпизодов такого «противовоздушного боя» опубликовал портал «Русская весна».

На записи виден иранский дрон, который как раз заходит на цель. Тут же раздаются автоматные очереди, затем появляются бегущие за беспилотником патрульные полицейские, которые стреляют на ходу.

Но попасть по «Шахиду» им все же не удается. Дуэль завершается вполне предсказуемо – мощный взрыв уничтожает цель, а «охотникам» приходится возвращаться обратно без «добычи».

Напомним, что российские Вс начали атаку дронов еще в ночь на 17 октября. С тех пор почти через каждый час срабатывают сирены воздушной тревоги почти по всей территории Украины и раздаются взрывы.

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