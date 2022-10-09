Новый взгляд на работу сознания человека предложил американский профессор неврологии Эндрю Бадсон. Напомним, что само понятие сознания является очень субъективным в восприятии каждого человека. Человеческое сознание способно нести внутренний опыт и представление о внешней среде.

Американский исследователь и по совместительству научный сотрудник Медицинской школы Бостонского университета имени Арама Чобаняна и Эдварда Аведисяна предположил, что человек не может принять решение или произвести действие напрямую. Его идея заключается в том, что, сперва, на новую мысль реагирует бессознательное, а только после этого, примерно через пол секунды, в работу вступает и само сознание человека.

Его новая теория о сознании предполагает, что сознание человека это атрибут развития памяти, которой и пользуется наше бессознательное при активности мозга для нашего гармоничного и целостного представления о будущем или для планирования в целом. Как пример, американский невролог приводит реакцию спортсменов, которые, минуя фазу размышлений, мгновенно реагируют на внешние раздражители.