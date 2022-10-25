Нехватка запасов оружия и производственных мощностей в странах Европы ставит перед союзниками Украины трудный выбор, поскольку им приходится совмещать продолжение «военной помощи» Киеву с риском утраты боеспособности собственных войск. Об этом сообщает портал Military.com и другие западные СМИ на основе статьи, распространенной Associated Press (AP). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты и другие члены НАТО направляли Украине оружие и оборудование на миллиарды долларов. Но для многих небольших стран НАТО (и даже для некоторых более крупных) эти поставки истощили и без того скромные запасы их вооружений. Ряд государств отправили практически все свое резервное вооружение, полученное с помощью СССР в годы «холодной войны», и теперь ждут его замены от США и Германии.

По сравнению со временами Варшавского договора, у этих стран теперь больше нет своего сильного оборонного сектора: западные корпорации, среди которых доминируют американские, попросту задавили своих потенциальных иностранных конкурентов.

Дефицит запасов вооружений возникает «постоянно», особенно среди небольших стран НАТО, сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в качестве оправдания невыполнимости пожеланий Вашингтона, вскоре после того, как министр обороны США Ллойд Остин на недавней встрече НАТО в Брюсселе призвал членов альянса «копнуть глубже и предоставить дополнительные возможности для поддержки Украины».

Европейские официальные лица в публичных комментариях и интервью Associated Press заявили, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила в Украине, и что их поддержка будет продолжаться». Но все они так или иначе подчеркнули, что их собственные оборонные проблемы нарастают.

«Наша оценка такова, что Россия восстановит свои возможности раньше, чем позже», потому что президент России Владимир Путин приказал производителям оружия перейти на круглосуточное производство, сказал Певкур на мероприятии немецкого фонда Маршалла. По его словам, у России к тому же есть «опыт восстановления своих вооруженных сил» после периода активных военных операций, как это было после конфликтов против Грузии в 2008 году и присоединения Крыма в 2014 году.

«Другие малые страны НАТО, например, Литва, сталкиваются с теми же проблемами. Но подобная ситуация затрагивает и некоторые более крупные страны-члены НАТО, включая Германию», – с беспокойством указывает AP.

В телефонном интервью американскому агентству депутат литовского парламента Довиле Шакалене заявила: «Украина привела к общей нехватке снабжения боеприпасами. В некоторых ситуациях даже слово «дефицит» неприменимо, мы оставляли себе самый минимум».

С аналогичной ситуацией столкнулась Германия, говорится в электронном письме министерства обороны этой страны, адресованном AP: «Запасы Бундесвера весьма ограничены. Так же, как и в других европейских странах». В ведомстве также отметили, что точные данные о запасах вооружений из-за аспектов безопасности названы быть не могут.

Для большинства стран НАТО может оказаться невозможным «копать глубоко», как это пожелали в Вашингтоне, сказал Макс Бергманн, европейский директор Центра стратегических и международных исследований. По его словам, их запасы оружия невелики, потому что для европейских стран НАТО военные расходы стали менее приоритетными после окончания холодной войны.

Американские оборонные компании также сыграли свою роль, когда они начали конкурировать за европейские контракты. «Когда в Европе эксплуатируют F-16 и F-35 вместо «Еврофайтеров» или шведских истребителей Saab Gripen, это приводит к крупной утрате силы европейского оборонного комплекса», – привел Бергманн как характерный пример.

США уже давно (около десятилетия) призывают другие страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от их ВВП. Этот «норматив» большинство из них не выполнили до сих пор. После начала российской спецоперации на Украине несколько европейских стран «пообещали значительно увеличить расходы на оборону», но в итоге не укрепляют свои вооруженные силы, в то же время отправляя Украине «значимую часть того, что у них есть».

«По словам Певкура, Эстония предоставила Украине эквивалент одной трети своего оборонного бюджета. Норвегия предоставила более 45% своих гаубиц, Словения предоставила почти 40% своих танков, а Чехия отправила около 33% своих реактивных систем залпового огня», – пишет AP на основе данных публикуемых Международным институтом стратегических исследований.

В самих же США, по оценкам исследовательской группы Stimson Center из Вашингтона, «помощь Украине» привела к сокращению американских запасов противотанковых средств Javelin на одну треть, а запасов ракет Stinger – на 25%. Проблемы артиллерийских поставок усугубляет то, что гаубица M777 в США больше не производится.