На просторах американского форума Reddit один из пользователей выложил фотографии оплавленной видеокарты GeForce RTX 4090 от Nvidia. Если внимательно посмотреть на изображение видеокарты на фотографии, то можно сделать вывод, что испортилась та часть чипа, которая отвечает за питание. Другими словами 16-контактный разъем попросту расплавился.

Причем оплавленным оказался не только разъем, который размещается непосредственно на чипе, но и кабель-переходник, который позволяет совместить два 8-контактных разъема с одним 16-контактным. По уверениям владельца компьютера с расплавленным видеочипом, возгорание кабеля произошло в тот момент, когда он играл в компьютерную игру Red Dead Redemption 2.

Пользователь уверен, что причина возгорания заключается именно в кабеле, которые обеспечивает подключение питания. Такого же мнения придерживаются и другие пользователи, которые сразу же после выхода новой видеокарты на рынок, обратили внимание, что кабель в месте подключения изгибается и упирается в стенку. Однако достоверную причину возгорания разъема должны установить разработчики видеокарты из Nvidia.