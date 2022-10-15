Втягивание других государств, таких как Беларусь и Молдова, в непосредственные боевые действия в рамках текущего украинского конфликта, в последнее время привлекает внимание Запада как вариант продолжения эскалации с менее очевидным риском прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом пишет в The National Interest (NI) Евгений Чаусовский, аналитик New Lines Institute. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поскольку ход российской специальной военной операции заметно обострился после диверсии на жизненно важном мосту в Крым и ответных массированных ракетных ударов России по ключевым объектам украинской инфраструктуры, «конфликт, похоже, начал затягивать в себя ближайших соседей Украины», – отмечает американский аналитик.

Он напомнил, что 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании «совместной военной группировки» с Россией, перед этим заявив о подготовке Украиной нападения на Беларусь. Другие официальные лица Беларуси назвали эти меры, как и переброски большего количества белорусских войск к украинской границе, «оборонительными» по своему характеру.

В тот же день молдавский вице-премьер Нику Попеску заявил, что российские ракеты по пути в Украину пересекли воздушное пространство Молдовы. Помимо этого, президент Молдовы Майя Санду призвала расширить полномочия полиции для борьбы с «пророссийскими» уличными протестами, развернувшимися в стране.

«На территории Беларуси уже долгое время размещаются российские войска и боевая техника. Тем не менее, Лукашенко не направил белорусские войска непосредственно в Украину, в значительной степени потому, что такой шаг стал бы крайне непопулярен в Беларуси», – указывает Чаусовский, но предупреждает, что ситуация «может измениться».

Если объекты в Беларуси вблизи границы с Украиной будут атакованы, это может послужить предвестником прямого вмешательства Беларуси. Кроме того, Беларусь уже произвела некоторые поставки своего оружия и другой военной техники в Россию, а Лукашенко усилил критическую риторику против Украины.

У Молдовы также есть заметная связь с конфликтом на Украине. На территории, которую она считает «своей», – в давно отколовшемся Приднестровье – размещен контингент российских войск, которые дислоцируются там десятилетиями. Хотя приднестровский конфликт был заморожен с начала 1990-х годов, по мнению нынешнего молдавского правительства – они «вдруг» стали «представлять угрозу безопасности».

«Географическая близость Молдовы к Черному морю в сочетании с ранее существовавшим российским военным присутствием в Приднестровье и прозападной и проукраинской позицией правительства Майи Санду делают ее главным кандидатом на прямое втягивание в российско-украинский конфликт в случае его обострения. Нарушение молдавского воздушного пространства российскими ракетами, скорее всего, не было случайностью и может быть истолковано как сигнал Москвы Кишиневу о том, что он не изолирован от конфликта. Тем временем протесты против Санду и их связи с пророссийскими олигархами демонстрируют угрозу для внутреннего положения правительства», – пишет аналитик NI.

Он признает, что географическое расширение конфликта на Украине «не является неизбежным» и вряд ли входит в текущие цели России. Но поскольку за его публикацией явно проглядывает стремление «подготовить обоснования» для обвинений России в подобной эскалации, ему приходится измышлять возможные российские «мотивы»:

«Путин мог бы рассматривать прямое втягивание в войну других государств, таких как Беларусь и Молдова, как имеющее определенные преимущества для продолжения эскалации с менее очевидным риском ответной реакции со стороны Запада. Например, распространение конфликта на Беларусь и Молдову может спровоцировать увеличение потоков беженцев в Европу, что может подорвать сплоченность государств Европейского союза (ЕС), поддерживающих Украину. Такое расширение может также еще больше подорвать экономическую и энергетическую инфраструктуру континента, что сделает войну более дорогостоящей и болезненной для Запада», – отметил Чаусовский, старательно делая вид, что для развязывания «более широкого противостояния Москвы с Западом» НАТО в этом плане якобы ничего не готовит.