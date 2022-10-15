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Вячеслав Котлик командир десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ был объявлен в розыск. Уточняется, что московским Басманным судом был санкционирован заочный арест Котлика. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда.

В сообщении уточняется, что против командира ВСУ выдвинуты обвинения согласно ч. 1 ст. 356 уголовного кодекса Российской Федерации, а именно – применение запрещенных средств а также методов ведения войны. Что касается избранной меры пресечения, то обвиняемому грозит заключение под стражу на 2 месяца с того момента, как его задержат на территории РФ или же экстрадиция на территорию России. Вячеслав Котлик числится в международном розыске. Также отмечается, что решение суда может быть обжаловано.

Напомним, что в августе генеральным прокурором РФ Игорем Красновым было сделано заявление, что украинскими боевиками батальона «Азов», который является запрещенной в РФ террористической организацией, были совершены массовые преступления против мирного населения.

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