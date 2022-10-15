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По сообщениям РИА Новости со ссылкой на Fox News, смена политического курса в США касательно поставок вооружения на территорию Украины вполне возможно в ближайшем будущем. И все это из-за сокращения запасов собственного вооружения. Такое заявление было сделано старшим советником Центра стратегических и международных исследований Марком Канчиани.

Свое заявление Марк объясняет тем, что он провел собственное исследование относительно оставшихся запасов различных видов вооружений в США и возможностей военно-промышленного комплекса. Также Канчиани ссылается на тайный источник из администрации Джо Байдена.

Все это может привести к значительному сокращению поставок вооружений на Украину. Причем упадет и качество поставляемой техники. Ведь количество установок РСЗО HIMARS, Javelin и гаубиц М777 на складах армии США значительно сократилось. Поэтому США вынуждены будут закупать вооружение у третьих стран или поставлять устаревшие образцы оружия.

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