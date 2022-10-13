Известная голливудская актриса Марго Робби рассказала, что ее заставило согласиться на сьемки в обнаженном виде в нашумевшей кинокартине «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщило американское издание Daily Mail.

Марго отметила, что ей не нравятся сцены, в которых актерам предстоит полностью снимать с себя одежду. По ее мнению, нагота ради наготы является постыдным поступком. Если сцена с обнажением нужна только ради картинки, то это очень отвратительно.

Однако, когда в процессе съемок режиссер фильма Мартин Скорсезе предложил Марго прикрыться халатом, она посчитала, что это не будет в духе ее героини. «Я бы могла надеть халат, но Наоми этого не сделает… тело Наоми – ее единственная форма валюты в этом мире» – подчеркнула актриса.

Напомним, что Марго Робби в кинокартине «Волк с Уолл-стрит» исполнила роль Наоми, любовницы, а после второй жены, главного героя Джордана Белфорда, роль которого исполнил Леонардо ди Каприо.