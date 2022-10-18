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По сообщению официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Конашенкова, российские подразделения, которые находятся в районе населенного пункта Купянск, начали наступательное движение вперед.

Как отмечается в официальных сводках МО, российская армия смогла нанести боевое поражение подразделению 1-ой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. В результате боев российским военным удалось занять населенный пункт Горобьевка, который располагается в Харьковской области.

Сообщается, что в этом районе украинские военные попали в окружение. В течение только прошедших двух суток добровольно в плен сдалось 38 украинских воинов. Все они являются местными жителями, которые были принудительно мобилизованы в ряды ВСУ.

Также сообщается об успешном срыве наступления частей ВСУ в районе Кисловки, которая располагается в Харьковской области. В результате превентивного боя украинская сторона потеряла 60 украинских военнослужащих.

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