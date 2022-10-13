Александр Ходаковский, командир батальона «Восток», через свои социальные сети поделился информацией об улучшении ситуации, связанной со снабжением военных на линии фронта. Он заявил, что наконец-то бойцы на фронте начали получать все необходимое вооружение и технику. Также он отмечает, что некоторые виды оружия он видит первый раз в жизни.

Так, например, такие технические средства для разведки и корректировки огня как «Аистенок» и «Соболятник» начали поступать к бойцам на передовую. Данные комплексы были разработанные еще несколько лет назад, но на передовой их не было.

«Аистенок» – это переносной радиолокационный комплекс для ведения разведки и обеспечения контроля стрельбы. Он предназначается для использования на уровне «рота-батальон». Данный комплекс способен обнаруживать объекты как в воздухе, так и на земле. «Аистенок» 1Л271 выполняет функции слежения за работой вражеской артиллерии и контролирует точность стрельбы собственной.

Радиолокационная станция «Соболятник» выполняет функции обнаружения местоположения артиллерии противника как ствольной, так и реактивной.