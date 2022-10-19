Читатели новостного портала «Гуаньча» подняли на смех заявление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок. Глава МИД ФРГ отметила то, что они совершили огромную ошибку, когда согласились использовать энергоресурсы, поставляемые Россией.

Один комментатор отметил, что такие глупые заявления лишают дара речи. Некоторые из пользователей в своих комментариях подчеркнули, что со слов Бербок становится ясно о ее сотрудничестве с американскими властями, а не о работе на Германию. Другие комментаторы дали рекомендации фрау Бербок спасаться бегством в США.

В следующем комментарии уточнялось, что мощь экономики Германии была связана с тем, что они могли использовать дешевые энергетические ресурсы, которые покупались у Российской Федерации. А теперь ФРГ стала осуществлять закупки у Вашингтона, тем самым поднимать экономику США.

Напомним, что Анналена Бербок заявляла, что Германию предупреждали о том, что она окажется в «опасной» зависимости от российских энергоресурсов. И, по ее словам, правительство ФРГ должны были прислушаться к данному мнению.