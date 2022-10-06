В КНР прошла церемония спуска на воду и присвоения имени инновационному судну – супертанкеру «Нью-Аден» (New Aden), оснащенному двумя парами жесткокрылых парусов. Об этом сообщает интернет-издание Inceptive Mind. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Построенный китайской верфью Dalian Shipbuilding Industry для крупной китайской судоходной компании CMES (China Merchant Energy Shipping), супертанкер для перевозки сырой нефти «Нью-Аден» воплотил в себе самые передовые технические решении в плане энергосбережения. При этом судно обладает впечатляющими общими характеристиками, такими как оптимизация эксплуатационных режимов и улучшение ходовых качеств при ветре и волнении, что также хорошо способствует безопасности и защите окружающей среды.

Супертанкер имеет общую длину около 333 метров, расчетную ширину 60 метров и расчетную осадку 30 метров. Особо важно, что на корабле применена относительно скромная, но эффективная новаторская ветровая энергетическая система.

New Aden оснащен четырьмя убирающимися вертикальными парусными конструкциями высотой 40 метров и площадью 1200 квадратных метров, установленными в середине длинной палубы. Лопасть паруса изготовлена из композитного углеродного волокна, что наделяет ее малым весом, высокой прочностью и хорошей коррозионной стойкостью к морской среде.

Инновационные парусные конструкции можно поднять или опустить одним нажатием кнопки. Высокоавтономная интеллектуальная система управления Aerofoil Sails значительно повышает адаптивность паруса к сложным условиям эксплуатации судна и эффективность его работы. Эта система управления действует в режиме постоянного соответствия с данными о навигационной среде, поступающими в реальном времени.

Система Aerofoil Sails также способна постоянно контролировать состояние источника питания, самопроверку связи, гидравлический подъем и электрическое вращение, чтобы можно было быстро найти источник неисправности.

Согласно оценкам CMES, ожидается, что использование супертанкером дополнительных парусных энергоустановок снизит средний расход топлива более чем на 9,8% на маршруте с Ближнего Востока на Дальний Восток, что, в свою очередь, сократит выбросы CO2 в атмосферу примерно на 2900 тонн в год.