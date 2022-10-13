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Известный военный эксперт и бывший начальник службы «Натив» в Израиле Яков Кедми заявил, зачем была создана общая группировка военных сил России и Беларуси. По его мнению, Россия сможет использовать эту группировку для купирования каналов снабжения украинских военных оружием западных стран.

Кедми заявляет, что проще всего перерезать все пути снабжения украинских войск, которые воюют на востоке и юге страны, будет со стороны Беларуси. Это может быть реализовано очень быстро. В таком случае украинские военные без ежедневного пополнения боеприпасов и запасов топлива прекратят сопротивление в течение одной недели, добавил эксперт.

Также эта группировка будет выполнять и еще одну функцию – сдерживать Польшу. По мнению Якова Кедми, Польша совсем не скрывает планов по возврату части «своей исторической» территории, которая сейчас входит в состав Западной Украины. Поэтому создание подобной группировки войск решает много насущных проблем российской армии.

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