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Как сообщают РИА Новости, банковские карты платежной системы «МИР» принимаются в десяти странах. Это Армения, Южная Осетия, Вьетнам, Узбекистан, Южная Корея, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Абхазия, Киргизия. Но стоит отметить, что в некоторых странах есть определенные проблемы во время работы с данной платежной системой.

На данный момент ведутся работы для внедрения «МИР» на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, странах Юго-Восточной Азии. Также существует информация, что данная платежная система в ближайшее время может заработать в Китае. Официальными лицами было заявлено, что картами «МИР» скоро можно будет воспользоваться в Таиланде, Иране, Египте, Индии, Венесуэле и других странах.

Стоит отметить, что с осени текущего года Турция перестала принимать карты «МИР» после того, как в Вашингтоне пригрозили санкциями тем странам, которые будут поддерживать платежные системы «МИР» за пределами России. На данный момент между Россией и Турцией ведутся переговоры относительно использования альтернативной платежной системы «Troy».

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