Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мысль, что президента Украины Владимира Зеленского совершенно не волнует, сколько простых украинцев погибнет ради того, чтобы он смог и дальше сидеть в своем кресле. А страны Запада просто используют население Украины для своей борьбы против Российской Федерации, так как в открытое противостояние они вступить просто боятся.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что если бы этот «КВН-щик» в реальности переживал за простых украинцев и за судьбу своей страны, то уже давно пожертвовал бы своей должностью и сложил полномочия. Но он уперто продолжает приносить в жертву народ Украины ради своего поста, добавил Кадыров.

Кадыров заявил, что еще ни разу Россия не услышала от правительства Украины трезвого предложения о решении конфликта, а вот фантастические заявления и лозунги руководство Украины провозглашает круглосуточно. Поэтому можно сделать вывод, что Зеленский олицетворяет голос западного сатанизма, добавил руководитель Чеченской Республики.