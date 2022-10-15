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Как сообщает издание РИА Новости, советник главы ДНР Ян Гагин рассказывает о тенденции ухудшения уровня профессиональной подготовки иностранных наемников, которые выступают на стороне вооруженных сил Украины.

В любом военном конфликте профессиональные наемники могут сыграть важную роль. Но по заявлению Гагина, сейчас на поле боя начинают появляться иностранные солдаты удачи со слабым уровнем подготовки.

Как пример, советник главы ДНР приводит рассказ одной из разведгрупп союзных сил. Как рассказали разведчики, они провели минирование местности, где предположительно должна была пройти ДРГ иностранных наемников. Утром на месте установленных растяжек было найдено 4 трупа. Как оказалось, это были граждане Польши. Разведчики указали на то, что растяжки были очень примитивными и любой профессиональный разведчик на боевом задании с легкостью бы обнаружил их.

И если в начале СВО союзные силы сталкивались с очень опытными военными наемниками, то сейчас их место начали занимать простые авантюристы и искатели легких денег.

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