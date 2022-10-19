Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание The Wall Street Journal, институтом стратегических исследований Heritage Foundation был опубликован материал, в котором указывался индекс военной силы армии США на 2023 год. Этот индекс отображает оценку состояния боеготовности армии. Если верить результатам исследования, то армия США получила оценку с характеристикой «достаточно слабая, которая не сможет обеспечить защиту национальных интересов страны в полной мере».

Подобное исследования проводится уже девять лет под ряд, и в этом году вооруженные силы США получили самую низкую оценку. По оценке исследования, армия США не сможет совладать даже с одним гипотетическим конфликтом в своем регионе. Самую низкую оценку в армии США получили военно-морские силы и военно-воздушные силы страны.

Отмечается, что ВМС США не выполняет план, по введению в эксплуатацию новых боевых кораблей, в среднем на 10 единиц в год. Эксперты связывают большое количество недостроенных кораблей и задержки в техническом обслуживании действующих судов с слишком активной эксплуатацией флота. ВВС США получили более негативную оценку из-за плохой подготовки пилотов и устаревшего парка самолетов.

Вам может понравиться

В непрекращающихся обстрелах Донецка виноват Хрущев

Свободная Пресса рассказывает о том, почему же Украина уже 8 лет обстреливает Донбасс. Один из военных специалистов считает, что ВСУ прекратят бомбить Донецк только если их отодвинуть как можно дальше

Установки «Пенициллин» противоядие от HIMARS

По сообщению издания «Свободная Пресса», новые комплексы артиллерийской разведки под названием 1Б75 «Пенициллин» теперь стоят на вооружении РФ. Стоит отметить, что данный комплекс может скрываться от средств РЭБ и разведки

RusVesna: кровавый провал наступления ВСУ на Херсон

Как сообщает издание «RusVesna», после очередной наступательной попытки на Херсонском направлении вооруженные силы Украины получили отпор от российской армии. Любые попытки противника пробить линию обороны РФ были пресечены. ВСУ понесли