Как сообщает издание The Wall Street Journal, институтом стратегических исследований Heritage Foundation был опубликован материал, в котором указывался индекс военной силы армии США на 2023 год. Этот индекс отображает оценку состояния боеготовности армии. Если верить результатам исследования, то армия США получила оценку с характеристикой «достаточно слабая, которая не сможет обеспечить защиту национальных интересов страны в полной мере».

Подобное исследования проводится уже девять лет под ряд, и в этом году вооруженные силы США получили самую низкую оценку. По оценке исследования, армия США не сможет совладать даже с одним гипотетическим конфликтом в своем регионе. Самую низкую оценку в армии США получили военно-морские силы и военно-воздушные силы страны.

Отмечается, что ВМС США не выполняет план, по введению в эксплуатацию новых боевых кораблей, в среднем на 10 единиц в год. Эксперты связывают большое количество недостроенных кораблей и задержки в техническом обслуживании действующих судов с слишком активной эксплуатацией флота. ВВС США получили более негативную оценку из-за плохой подготовки пилотов и устаревшего парка самолетов.