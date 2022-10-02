Украинские пропагандисты, распространяющие ложную информацию о российских подразделениях, продолжают набирать обороты. Telegram-канал «На марше Z», в частности, регулярно публикует посты якобы от лица бойцов «ЧВК Вагнера», задействованных в спецоперации РФ в Донбассе.

Сам ресурс, как оказалось, не имеет ничего общего с «музыкантами». Об этом рассказал руководитель «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев.

«”ЧВК Вагнера” обязательно разберется, что за болтунишка за этим стоит» — добавил он.

Стоит отметить, что, распространяя подобные фейки, злоумышленники не только стремятся дискредитировать российские вооруженные формирования, но и обманным путем выманивать денежные средства подписчиков. Самим «вагнеровцам» настрого запрещено вести аккаунты в соцсетях, тем более проводить сборы финансовых средств, в которых они попросту не нуждаются.