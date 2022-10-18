Применение российскими войсками ударных беспилотников иранского производства для атаки на ключевую инфраструктуру, подконтрольную Киеву, оказалось весьма эффективным. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После нападения 8 октября на Керченский мост, соединяющий Россию с Крымским полуостровом, «Москва все чаще обращается к беспилотникам-камикадзе иранского производства, таким как Shahed-136, для уничтожения украинских целей», – указывает FT, и обращает внимание, что Киеву стоит больших усилий оправиться от очередного раунда атак с воздуха.

«Эти иранские беспилотники фактически являются дешевыми вариантами крылатых ракет – с большой дальностью и хорошей точностью. Хотя сбить их легче, но они настолько дешевы, что можно использовать их помногу, пробивая тем самым противовоздушную оборону», – сказал Джереми Бинни, специалист американской оборонной компании.

Иран, обладающий крупнейшим ракетным арсеналом на Ближнем Востоке, уже предоставил России «сотни» беспилотников Shahed 136, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Президент Украины Зеленский утверждает, что Россия «заказала у Ирана еще 2400 беспилотных летательных аппаратов».

«Иранские ударные дроны, которые в основном строятся из готовых компонентов, могут быть запрограммированы на автоматический полет по заданному набору координат GPS и несут внушительную 30-килограммовую боеголовку… Простота использования и относительно низкая стоимость иранских беспилотников (около 20 000 долларов за штуку, по сравнению с более чем 4 миллионами долларов за крылатую ракету), означает, что их можно использовать массово», – отмечает FT.

Издание констатирует: малочисленным украинским системам ПВО становится все сложнее и дороже остановить новую масштабную угрозу. «Достаточно даже одному беспилотнику преодолеть систему ПВО, чтобы нанести крупные разрушения», – отмечает Бинни.

«Украинские военные заявили, что с вечера воскресенья они уничтожили 37 беспилотников, что составило около 85% от общего числа запущенных», – сообщает FT, намеренно не делая уточнения о невозможности чем-то подтвердить эти цифры. Более того, британское издание вынужденно отмечает: «Серьезность ситуации отражается в том, что атаки уничтожили треть электроэнергетической инфраструктуры» Украины.

В минувший понедельник Иран повторил свое официальное отрицание того, что он поставляет беспилотники в Россию. Тем не менее, Иран «не только смог производить широкую собственную линейку БПЛА, но и делал это десятилетиями, находясь под серьезными санкциями США», – сказал Сэмюэл Бендетт, военный эксперт CNA.

По его словам, Иран имеет большой опыт использования ударных беспилотников и дальнобойных тактических ракет. США ранее обвинили Тегеран в крупной атаке, совершенной в сентябре 2019 года, в результате которой была уничтожена половина добычи сырой нефти в Саудовской Аравии. В Тегеране признают, что именно западные санкции вынудили Исламскую республику сосредоточиться на разработке менее сложного оружия, такого как беспилотники.

На данный момент «Россия отстает от Ирана в этой конкретной области (широкого применения ударных беспилотников)», – считает Мехди Бахтиари, иранский эксперт по обороне. Иран и Россия также давно сотрудничают в военном отношении, в том числе выступив в гражданской войне в Сирии на единой стороне – в поддержку президента Башара Асада.

«Тем не менее, Иран не имеет прямой заинтересованности в украинском конфликте», – отметил Эмиль Хокаем, старший научный сотрудник по ближневосточной безопасности аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне. Но западные военные аналитики заявляют, что, помимо вырученных финансовых средств, которые Тегеран, находящийся под жесткими санкциями, получит за поставку оружия, более глубокое сотрудничество с Москвой может дать Ирану доступ к важным оборонным технологиям, таким как российские истребители Су-35.

«Возможно, Иран надеется получить такие вещи, как истребители, или, как вариант, обменять беспилотники на пшеницу. В любом случае, это будет прямая выгода», – приводит FT комментарий неназванного «аналитика из Тегерана». Кроме того, по его словам, тот факт, что иранское оружие будет испытано в боевых условиях против западных оборонных систем в Украине, также является значимой пропагандистской победой для Ирана, которая способна увеличить продажи его оружия за рубеж.