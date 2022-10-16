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В Екатеринбурге местная девушка по имени Анна считает, что она стала жертвой неизвестных мошенников. Девушка поделилась своей неудачей в надежде на то, что это поможет другим людям не попасть на удочку различных мошенников. История, которая приключилась с Анной, началась на пешеходном переходе по адресу Стрелочников 2. Девушка стояла возле пешеходного перехода и ждала зеленый сигнал светофора. В этот момент мимо проезжал белый Hyundai.

Автомобиль с двумя мужчинами кавказской внешности остановился, и они завели с девушкой разговор. Представившись Давидом и Моисеем, они попросили у Анны денег на бензин. Выглядели они не бедными, вели себя культурно и быстро смогли расположить к себе наивную Анну. Девушка поверила в историю о заблокированной карте братьев, которые не могут получить доступ к своим средствам.

В итоге девушка отдала им 12 тысяч рублей. В залог они оставили девушке свои беспроводные наушники. Обещали, что как только доберутся домой, сразу же переведут деньги назад Анне. В итоге на следующий день они позвонили девушке еще раз и попросили в долг еще  4 тысячи рублей. После этого они перестали выходить на связь.

Напомним читателям, что полиция рекомендует гражданам не терять бдительности и не доверять незнакомым людям, а в случае любых сомнений вызывать правоохранительные органы.

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