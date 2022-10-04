Своим мыслями российский депутат поделился с изданием Украина.ру, которому дал интервью накануне. По мнению Евгения Фёдорова, 300 тысяч мобилизованных человек не позволят количественно превзойти войска НАТО, численность которых идёт на миллионы.

В своих размышлениях Фёдоров подчеркнул, что «нам противостоит не Украина, а НАТО».

«300 тысяч –никаким образом не повлияют на военную расстановку сил, потому что нам противостоит не Украина, нам противостоит НАТО, а в НАТО населения миллиард человек», – приводит его слова издание NVL.

Депутат убеждён, что частичной мобилизации недостаточно для изменения хода событий. По его мнению, мобилизация 1 процента от резервов РФ это мало для борьбы с НАТО.

«Даже не проводя мобилизацию, НАТО, например, направит сюда только подготовленные воинские части под видом добровольцев или ещё как-то, они значительно превысят те войска, которые Россия в принципе, с её 150 млн, может туда выставить», – заметил Фёдоров.

Также он отметил, что фактором сдерживания для США может стать использование РФ ядерного оружия, причём не на Украине, т.к. это и является одной из целей НАТО – спровоцировать Россию на использование ТЯО на территории Украины. Это позволит остаться в безопасности территории США, не говоря уже о последующем процветании американской экономики.