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В Интернете появилась видеозапись перевозки в районе станции Орша танков Т-72 в их старой «советской» версии – Т-72А, которая уже давно не используется в строевых частях ни белорусской, ни российской армий. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Видео, на котором видны танки Т-72 на железнодорожной станции Орша на востоке Беларуси, появилось в социальных сетях ровно за день до того, как президент Александр Лукашенко сообщил о формировании совместной российско-белорусской войсковой группировки.

«Это подстегнуло давние опасения, что Минск активно подключится к наступательным действиям против Украины. До сих пор Беларусь была базой для российских войск, а также оказывала материально-техническую поддержку», – пишет польское издание, но все же уточняет: «переброска небольшого количества танков сама по себе не обязательно означает участие войск, ведь такие записи появляются и во время обычных учений».

Тем не менее, в публикации Defence24 больше внимания отведено другим версиям того, зачем эти танки были сняты с долговременного хранения. Упомянутое видео показывает танки Т-72А – старой «советской» модификации конца еще 1970-х годов. Об этом свидетельствуют отсутствие на них динамической защиты в сочетании с расположением дымовых гранатометов таким образом, что исключает ее установку.

Такого варианта Т-72 давно нет на вооружении ни белорусских, ни российских танковых подразделений. «Как правило, вооруженные силы и России, и Белоруссии используют либо танки Т-72Б/Б1 образца 1989 года – еще из СССР, но относящиеся к более новым модификациям, либо машины, модернизированные в период после распада Советского Союза (Т-72Б3/Б3М и др.). В последнее время Беларусь получила небольшое количество танков Т-72Б3, и была разработана их отечественная модернизация Т-72БМ1», – отмечает Defence24.

Издание напомнило, что танки в вариантах Т-72Б во многом отличаются от Т-72А. Они имеют более прочную базовую броню (включая башню) и почти с самого начала были приспособлены для установки динамической защиты «Контакт-1». Они также имеют более современную систему прицеливания для пушки 2А46М и более качественную систему стабилизации 2Э42-2, что выражается в намного более высокой точности стрельбы на ходу, бывшей крупным недостатком машин семейства Т-72А/М1.

«Все танки семейства Т-72Б имеют новый двигатель В-84-1 повышенной мощности, а значительная часть машин также способна вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами из своих пушек», – добавляет Defence24.

Всего в белорусской армии, согласно оценкам международных экспертов по безопасности, насчитывается около 1250 танков Т-72. При этом более половины из них (почти 700) содержатся на базах долговременного хранения, в том числе на 969-й Базе танковых резервов в Уржече. Примерно 250 машин относятся к «учебным» – они находятся в оснащении 72-го Гвардейского Ровенского объединенного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове.

«На это подразделение, помимо подготовки в мирное время, возложена задача проведения мобилизационного развертывания. Имеющаяся техника (включая танки, но и транспортеры) дает возможность развернуть около 3-4 бригад, разумеется, при условии официального объявления мобилизации», – отмечает Defence24.

Действующие танковые части Вооруженных сил Беларуси представляют собой четыре механизированные бригады (6-я, 11-я, 19-я и 120-я), они имеют в общей сложности менее 300 машин в штатном расписании. Но, как обращает особое внимание польское издание, все они частично «законсервированы», потому что в мирное время насчитывают от 1700 до 2400 солдат. Это не позволяет эксплуатировать всю штатную технику на постоянной основе без необходимости в мобилизационном пополнении, особенно с учетом разветвленных структур боевого обеспечения (например, трех артиллерийских дивизионов).

Как возможные версии, в Defence24 связывают появление танков Т-72А из белорусских хранилищ с возможностями их потенциальной передачи российским войскам, в том числе вновь сформированным частям из добровольцев и мобилизованных. В пользу такого предположения свидетельствует недавнее присутствие танков более старых советских версий Т-62М/МВ на вооружении ряда подразделений из состава «союзных сил» в проводимой специальной военной операции на Украине.

«На основании имеющихся данных нельзя полностью исключить и более прозаическое объяснение, т.е. плановые учения или ремонтные работы» по возможной в будущем модернизации этих танков, заключает Defence24.

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