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Читатели британского ежедневника Daily Mail подвергли критике американского президента Джо Байдена за то, как он вел себя во время визита в калифорнийский общественный колледж в Ирвине. Во время проведения совместной со студентами колледжа фотосессии, президент прикоснулся к плечу девочки и дал ей неуместный совет. Суть совета заключалась в том, чтобы она не заводила серьезных отношений до тех пор, пока не достигнет 30-летнего возраста.

Читатели ежедневника дали массу комментариев по поводу данного поступка Байдена. Так читатель под именем Toto4 написал: «Аж мурашки по коже из-за него…». А человек под ником Akasha1 отметил: «Почему глупцы отдали свой голос за этого дурака?». «Не могу поверить, что янки проголосовали за него», – отметил пользователь с именем Say Watt.

Джо Байден, которой уже практически достиг 80-летнего возраста, является самым пожилым президентом за всю историю США. Его действия часто подвергаются критике, как со стороны экспертов, так и со стороны обычных обывателей.

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