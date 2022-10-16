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Российское Министерство обороны сообщило об отражении контрнаступления украинских сил на Андреевском и Николаевском направлениях.

В ходе тяжелых боев было ликвидировано около 45 военнослужащих ВСУ и 4 единицы бронированной техники, а также восемь легких пикапов с установленными пулеметами. Противник пытался провести наступательную операцию силами до одной мотопехотной роты на каждом из направлений. Бои шли около населенных пунктов Садок, Тамарино, Терновые Поды и Зеленый Гай.

Также ударными беспилотными аппаратами было ликвидировано четыре станции для ведения радиолокационной артиллерийском разведки типа «Зоопарк», а также мобильная станция производства США для обеспечения контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Министерство обороны РФ сообщает, что на николаево-криворожском участке фронта в течение суток было ликвидировано около 350 боевиков киевского режима, 11 танков, 18 бронированных машин и около 8 единиц специальной автомобильной техники.

 

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