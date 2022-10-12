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Как сообщает журнал World Archaeology, группа ученых из таких стран как Япония, Тайвань, Австралия и Вьетнам смогли обнаружить останки человека, возраст которых около шести тысяч лет. Человеческий череп и бедренная кость были обнаружены в пещере в одно из гористых местностей Тайваня.

Данное открытие может приблизить исследователей к разгадке тайны существования загадочного племени, которое широко упоминается в местном фольклоре. Ученым удалось определить, что найденные останки принадлежат человеку, который проживал на данной территории еще до прибытия на остров австронезийской группы человечества.

После анализа ДНК, исследователи получили подтверждение того, что геном останков костей очень похож на африканские образцы сопоставимые по возрасту. По форме и размерам черепа можно с уверенностью сказать, что он принадлежит представителю группы негрито. Это древний низкорослый народ с темным цветом кожи, который проживал на территории Юго-Восточной Азии и на Филиппинах. Найденные останки принадлежат женщине рост которой составлял всего 1 метр и 30 сантиметров.

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