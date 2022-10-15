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Издание Solenka.info сообщает, что экс-президент Украины Петр Порошенко послужил причиной дорожно-транспортного происшествия. В сообщении указывается, что в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено ДТП, произошедшее в результате появления Порошенка возле автомобильной трассы на Украине.

На видеокадрах можно рассмотреть, как пребывающий в движении автомобиль врезался в противотанковый еж. Дело в том, что водитель отвлекся от дороги, когда засмотрелся на экс-президента. Украинские военные и еще случайные очевидцы не могли сдержать смеха. В свою очередь, Порошенко не стал подходить к водителю, а лишь помахал ему рукой.

Напомним, что Петр Порошенко смог завоевать признание украинцев во время проведения Евромайдана. После свержения украинского президента Виктора Януковича он выиграл президентские выборы. Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.

 

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