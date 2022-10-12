Бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров в своем интервью для Московского Комсомольца вспомнил один интересный случай, который произошел с Софией Ротару. Лавров рассказал, что однажды Ротару пригласили выступить в Чечне в канун Нового года. Но певица наотрез отказалась ехать на этот концерт.

Причина отказа была банальной, просто певица уже во всю готовилась к новогодним праздникам и уже успела пригласить к себе всех своих родственников из разных стран. У Лаврова даже возникла идея вывести всех родственников Ротару вместе с ней на концерт, чтобы семья смогла провести праздник вместе. Но эта затея оказалась очень проблематичной и от нее сразу отказались.

И хотя в тот раз Ротару не смогла выступить в Чечне, она всегда с радостью выступала в этой республике ранее, уточнил Лавров. Так Ротару не один раз выступала на мероприятиях Рамзана Кадырова, который всегда приглашал ее.

С момента начала специальной военной операции София Ротару появлялась на публике всего несколько раз. По словам Лаврова певица считает, что сейчас не подходящее время для праздников и концертов.