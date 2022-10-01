Министерство обороны России сообщило, что союзные войска были отведены из города Красный Лиман и передислоцированы на «более выгодные рубежи». И сегодня, 1 октября, боевики ВСУ смогли зайти в город.

По сообщению военного корреспондента Семена Пегова, украинские националисты пытаются закрепиться в городе. Они уже перемещаются центральными улицами, проверяют документы и допрашивают местное население. Пегов подчеркнул, что подтверждение данной информации имеется уже у различных источников.

Напомним, что военный эксперт Борис Рожин сообщал, что удержать позиции на Красном Лимане будет очень сложно, так как ситуация уже дошла до критической точки. Город Красный Лиман героически защищался союзными войсками в течение длительного времени. По сообщению военных, город регулярно обстреливался из американских систем HIMARS, а наступление вооруженных сил Украины велось с пяти направлений.