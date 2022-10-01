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София Каркадым, беженка из Украины, прославилась в СМИ из-за романа с британцем, приютившем ее в своем доме. По сообщению газеты  Daily Mail, двадцати двух летняя София рассталась с Энтони Гарнеттом, который ради нее бросил свою семью. Теперь девушка собирается возвращаться на Украину.

Скандал в Сети относительно отношений украинки и британца разгорелся из-за того, что София увела его из семьи. Энтони Гарнетт оставил свою жену и двоих детей уже после 10-дневного знакомства с Софией. Украинская беженка была заселена в дом Гарнетта в рамках программы приема беженцев, предоставляемой государством.

Пара распалась по инициативе Энтони Гарнетта. По словам британца, София Каркадым злоупотребляла алкогольными напитками и вмешивалась в его отношения с детьми. Также Гарнетт уточнил, что ему надоело странное поведение украинки. После расставания девушка пыталась выбить двери в доме своего экс-бойфренда, за что была доставлена в полицейский участок.

 

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