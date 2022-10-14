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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Asia Times, что ближайшее будущее Европы без постоянных поставок дешевых энергоресурсов из России грозит ей деиндустриализацией и потерей ей триллионов евро прибыли.

В публикации гонконгского издания сделали пессимистичный прогноз развития Европы без дешевых энергоресурсов. Так Европе грозит потеря инвестиций на триллионы долларов, спад промышленного производства и резкое падение уровня жизни простых европейцев. Авторы материала указывают, что даже сейчас финансовое положение и высокий уровень инфляции некоторых стран Евросоюза оставляет желать лучшего.

Также в прогнозе авторов статьи говорится, что когда до руководителей Европы дойдет осознание всей серьезности кризиса, Российская Федерация к тому моменту уже будет ориентирована на Восток, а США переключится на решение своих внутренних проблем, которых уже накопилось не мало.

В общем, по прогнозам азиатских аналитиков, перспективы у Евросоюза не слишком радужные.

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