Как сообщает портал Avia.pro, в ракетной атаке на Белгород принимали участие истребители Су-27 ВСУ, которые совершили несколько пусков противорадиолокационных американских ракет AGM-88 HARM. На месте обстрела были найдены обломки этих крылатых ракет.

Было произведено не менее 4 пусков противорадиолокационных ракет с воздушных носителей. Причем воздушные пуски были произведены одновременно с запуском других ракет с наземных носителей.

В результате обстрела Белгорода было ранено не менее 3-х человек. В данный момент идет сбор информации о повреждениях, которые были нанесены инфраструктуре города. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Также сообщалось о полете ракет в сторону аэропорта Белгорода, однако официальной информации о разрушениях еще не поступало.

Уже на протяжении четвертых суток подряд Белгород находится под ракетным обстрелом со стороны Украины, однако последний обстрел стал наиболее массовым. Ситуация в региона продолжает оставаться напряженной.