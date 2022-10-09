На веб-портале Big Think появился материал, автор которого, ссылаясь на мнение астрофизика Карла Сагана, делает предположение того, что есть вероятность посещения Земли инопланетными гостями. И хотя прямых доказательств тому нет, ученый считает уместным рассмотреть древние легенды.

Так, по мнению астрофизика, во многих древних манускриптах встречаются истории о необычных явлениях и божественных существах. Особый акцент делается на то, что в древних писаниях упоминаются астрономические реалии, о которых первобытный человек не мог даже иметь представления. Также упоминается о подробном описании строения тела неизвестных существ.

В качестве примера приводится легенда древних Шумеров о существе, называемое Оанном. Он появился в водах Персидского залива. Тело его напоминало гибрид человека и рыбы. Согласно легенде, именно Оанн научил шумеров письменности и математике.