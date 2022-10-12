По сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, российские вооруженные силы успешно предотвратили попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Харьковском направлении и в Луганской Народной Республике.

Бойцы вооруженных сил Украины пытались организовать наступательные действия с использованием до трех рот в таких населенных пунктах, как Орлянка, Табаевка Харьковской области и Куземовка в Луганской Народной Республике.

Все попытки наступления были вовремя обнаружены военнослужащими России. В результате превентивного огневого поражения противник понес потери в размере около 200 военнослужащих ВСУ, один танк и девять бронеавтомобилей. Атаки на всех направлениях были успешно отражены.

Сообщается, что на Луганском направление противник действовал совместно с иностранными наемниками. В рядах ВСУ уже неоднократно были замечены граждане таких государств как Канада, США и Польша.