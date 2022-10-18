Посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что, по его мнению, остановка боевых действий может обернуться свертыванием проекта под названием «Украина» со стороны США. Сообщение с таким содержанием было опубликовано на официальной страничке дипломатической миссии в социальных сетях.

Российский дипломат сделал такое заявление в ответ на высказывание своего коллеги из США Дэвида Прессмана, который заявил, что Украина перестанет существовать как суверенное государство, если прекратит свое военное сопротивление.

Российский дипломат объясняет свое высказывание следующим образом, что в случае прекращения военных действий на территории Украины действительно придет конец американскому проекту под названием «Украина», но это не означает, что Украины не станет как государства. С прекращением боевых действий, как минимум, на территории Украины наступит долгожданный мир.