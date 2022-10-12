Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, отставной американский офицер разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о постоянном присутствии спецназа США на территории Украины. Также он добавил, что американский спецназ находится на территории Украины еще с апреля месяца этого года.

Риттер также утверждает, что украинские военнослужащие постоянно проходят обучение на территории стран НАТО, также на территории страны присутствуют на постоянной основе инструктора альянса, ВСУ постоянно получает секретные данные разведки западных стран и действует только с одобрения генералов НАТО. Поэтому армию, которая воюет на территории Украины уже можно смело называть натовской, а не украинской.

По его словам, спецназ НАТО занимается вопросами обучения использования новейших образов западного вооружения и отвечает за интеграцию поставляемого оборудования, а также за правильное использование разведданных альянса украинской стороной.

Вам может понравиться

РИА Новости: Евросоюз опасается реакции России на теракт на Крымском мосту

По сообщению РИА Новости, глава МИД Эстонии очень обрадовался взрыву моста в Крыму. Он злорадно поздравил всех с этим «праздником». Официальные лица других европейских стран промолчали, за них все сказали

Бойцы ВСУ уничтожили собственный отряд при отходе из Угледара

Как сообщает известный журналист Андрей Руденко, сегодня рано утром вооруженные силы Украины в очередной раз смогли удивить своей жестокостью. Так по его словам, отряд бойцов ВСУ, который занимал оборонительные рубежи

На Украине настал «судный день» после массированных ракетных ударов

По сообщению Московского Комсомольца, 10 октября  2022 рано утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Под ракетный обстрел попали такие города как Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов, Сумы,