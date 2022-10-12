Как сообщает РИА Новости, отставной американский офицер разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о постоянном присутствии спецназа США на территории Украины. Также он добавил, что американский спецназ находится на территории Украины еще с апреля месяца этого года.

Риттер также утверждает, что украинские военнослужащие постоянно проходят обучение на территории стран НАТО, также на территории страны присутствуют на постоянной основе инструктора альянса, ВСУ постоянно получает секретные данные разведки западных стран и действует только с одобрения генералов НАТО. Поэтому армию, которая воюет на территории Украины уже можно смело называть натовской, а не украинской.

По его словам, спецназ НАТО занимается вопросами обучения использования новейших образов западного вооружения и отвечает за интеграцию поставляемого оборудования, а также за правильное использование разведданных альянса украинской стороной.