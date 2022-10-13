Известный военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что неонацистские власти Киева зря злорадствуют на фоне ожидания новых поставок западных систем ПВО. Ведь российские военные прекрасно знают, как уничтожить западные системы противоракетной обороны, объяснил свое заявление Кнутов.

Также он добавил, что западные установки ПВО NASAMS еще не применялись в украинском конфликте, и никто не знает их реальные технические возможности, которые могут в значительной степени отличаться от заявленных ТТХ.

Военный эксперт объяснил, что российская армия располагает противорадиолокационными ракетами и дронами-камикадзе с пассивным режимом самонаведения на заданную цель. Кнутов предполагает, что в первое время после появления новых систем ПВО будет проведена, так называемая, «разведка боем». Это будет сделано для выявления слабых мест системы. После сбора и анализа всех данных, будет выработана стратегия уничтожения подобных систем.