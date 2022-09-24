Медиапортал «Чемпионат.com» сообщил о нестандартном поведении жены Ирины футболиста «Красавы» из Украины Н. Морозюка. Девушка выставила в свои социальные сети откровенный фотоснимок, который предназначался ее супругу.

На фотографии И. Морозюк запечатлена обнаженной. Это же фото она выставила на своей странице в сториз социальной сети Инстаграм (соцсеть, запрещенная в РФ за экстремизм), работа которого остановлена на территории Российской Федерации.

Девушка подписала ее для мужа: «Немного для твоего настроения».

Такое поведение не осталось без внимания ни со стороны поклонников футболиста, ни со стороны других людей. За эксцентричное поведение украинка получила предложение интимного плана в сумме две тысячи долларов от психически нездорового человека.