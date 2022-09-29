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В различных странах многие эксперты придерживаются мнения, что образовавшиеся повреждения на газопроводах «Северного потока» являются ничем иным, как спланированной диверсией. Известный политолог Яков Кедми утверждает, что российская сторона просто обязана провести свое собственное расследование по данному происшествию. Причем следствие должно очень плотно работать в сотрудничестве со шведской и датской сторонами для выявления истинных виновников происшествия.

Известный эксперт выражает полную уверенность в том, что такую диверсию могла спланировать и реализовать только страна с мощной армией и флотом.

Для этого необходимо обладать хорошо обученными специальными военными подразделениями, которые обладают технической возможностью проводить подобные операции вдали от места своей дислокации незаметно, не привлекая к себе лишнего внимания. И если подтвердится причастность к этому происшествию какой-либо страны, то это означает ничто иное, как акт объявления войны, заявил Яков Кедми.

 

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