По сообщениям CNN, западными странами уже было начато расследование причин утечек из трубопроводов «Северный поток», ведущих в Европу. У экспертов и многих других официальных лиц сложился ряд мнений, относительно сложившейся ситуации.

Большинство из них предполагают возможность диверсии, однако на официальном уровне подобных заявлений еще не было. Но как сообщает один из экспертных источников CNN, есть признаки того, что трубы были повреждены умышленно. Однако еще нужно выяснить, кому подобная диверсия была выгодна.

Стоит напомнить, что утечки в российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли в ночь на 26 сентября в Балтийском море, неподалеку от Дании и Швеции. По заявлениям автора материала, после начала СВО на Украине подобные объекты стали особым центром буйствования европейского энергокризиса.