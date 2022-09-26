По сообщению издания EADaily, известный эксперт военного дела Юрий Подоляка озвучил свое мнение, относительно боевых действий в районе Красного Лимана.

Военный блогер отметил, что самым переломным моментом, который уже остался позади, стоит считать 24-25 сентября. Однако еще продолжаются активные наступательные действия со стороны украинской армии.

Подоляка считает, что натиск украинских войск не принесет желаемых результатов. Основной целью противника было нанесение удара со стороны северо-запада Красного Лимана.

Главным заданием перед вооруженными силами Украины был прорыв обороны в стороне Оскольского водохранилища. Украинские боевики пытаются ослабить российскую оборону на западном участке Лимана, но о прорыве еще не может быть и речи.

По словам военного эксперта, союзные войска окружают стратегически важный узел обороны вооруженных сил Украины.