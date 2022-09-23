По данным новостного издания «Взгляд» 100 лет назад лидер СССР Иосиф Виссарионович Сталин выдвинул свою идею относительно сохранения территории.

Он предоставил свою идею в сентябре 1922 года. Там говорилось о необходимости заключения формального договора со всеми советскими республиками: Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Грузией, Арменией и РСФСР и необходимости вступить в состав РСФСР.

Но Владимир Ильич Ленин был с ним не согласен в этом отношении, что впоследствии привело к фатальной ошибке для всего государства (Механизм конституции, который предложил Ленин в далеком 1922 году потерпели крах и привели к распаду СССР в 1991 году). Образование автономных республик допускалось в качестве временной меры, особенно для слаборазвитых народов, не готовых к построению своей национальной державы.

Когда большевики достигли успехов в период гражданской войны, то вопрос о продолжении существования советских республик и свободного народа Российской империи вставал ребром.