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Украинские военные пытаются продвигаться к северной стороне Купянска. Об этом сообщило издание «Русская Весна» со ссылкой на Бориса Рожина, автора блога Colonel Cassad. Главной целью ВСУ является прорыв фронта на осколевском направлении.

Также военный обозреватель подчеркнул, что украинские боевики будут стараться вытеснить российских военных из города Красный Лиман и поселков городского типа Ямполь и Дробышево. Но совершить такой прорыв украинской стороне не удастся.

Рожин отметил, что на данном этапе главной задачей вооруженных сил России является удержание основных позиций и стабилизация фронта. А вот после пополнения и ротации военных частей, которая произойдет в ноябре-декабре текущего года, планируется контранаступление на харьковском направлении.

Напомним, что союзными силами продолжается ведение специальной военной операции, которая началось 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины.

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